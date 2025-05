Bimba di 11 anni chiama la polizia in lacrime | “Aiuto sta picchiando la mamma”

Una storia che tocca il cuore e fa riflettere. Una bimba di 11 anni, armata di coraggio, chiama la polizia in lacrime per denunciare la violenza domestica che stava subendo la madre. Questo gesto rappresenta non solo un atto eroico, ma anche un segnale di come la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne stia prendendo piede. Ogni voce conta: il cambiamento parte da noi. Scopri come questa storia può ispirare altre realtà .

Una bimba di undici anni ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare che il compagno della mamma, la stava picchiando. In questo modo ha potuto salvarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimba di 11 anni chiama la polizia in lacrime: “Aiuto, sta picchiando la mamma”

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma

Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.

