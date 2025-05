Bimba azzannata da un pitbull | la prognosi resta riservata sequestrati i cani

Tragedie come quella della bimba di Agliana, vittima di un attacco da pitbull, riaccendono il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici. Con l'aumento delle adozioni di cani di razza, è fondamentale riflettere sulle responsabilità dei proprietari e sulla necessità di una maggiore educazione. La salute della piccola rimane in bilico, ma il caso potrebbe diventare un punto di svolta per regole più severe. La sicurezza dei nostri bambini deve essere prioritaria!

È ancora in prognosi riservata, ma in condizioni stabili, la bambina di 2 anni azzannata venerdì 30 maggio da un pitbull ad Agliana.

Bimba di due anni azzannata dal pitbull, terrore nel giardino della villetta: choc ad Agliana

Un tragico episodio a Agliana scuote la comunità : una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel giardino di casa.

Pistoia: bimba azzannata da pitbull, la prognosi resta riservata, sequestrati i cani

Pitbull azzanna bimba: piccola in prognosi riservata, stabile

Bimba aggredita dai cani, è stabile al Meyer. La prognosi resta riservata

