bimba aggredita dai cani è stabile al meyer la prognosi resta riservata

Una tragedia che ci riporta alla mente l'importanza della sicurezza nella convivenza con gli animali domestici. La piccola di Agliana, aggredita da un pitbull, è ora sotto osservazione al Meyer: la sua prognosi resta riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Questo evento riaccende il dibattito sull'educazione e la responsabilità dei padroni di animali, un tema sempre più attuale nelle nostre comunità. Rimanete aggiornati per conoscere gli sviluppi.

Agliana (Pistoia), 31 maggio 2025 – Non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata la bambina di 2 anni aggredita nel pomeriggio del 30 maggio da un pitbull ad Agliana. Le condizioni della piccola sono dunque stabili, secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dal Meyer dove la bimba è stata trasportata in estrema urgenza con l’elisoccorso. Nel pomeriggio di ieri è stata ricoverata in Rianimazione dopo l’intervento in sala operatoria. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Agliana, subito intervenuta, la piccola era in compagnia della nonna, 68 anni, che nel tentativo di difendere la piccola sarebbe stata aggredita a sua volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it