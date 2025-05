Big Mat Bsc Grosseto cerca riscatto nel derby contro Bbc

Il Big Mat Bsc Grosseto è pronto a riscrivere la sua storia nel derby contro il BBC, puntando a interrompere una striscia di 8 sconfitte consecutive. Con il ritorno di Diego Luciani, la squadra si prepara a lanciarsi in due sfide avvincenti. È il momento giusto per il riscatto in un contesto di sport che cerca sempre nuove storie di rinascita. Chi vincerà? Non perdere l'occasione di vedere questo emozionante confronto!

Sul diamante per cercare di interrompere la striscia di 8 sconfitte consecutive, il Big Mat Bsc Grosseto punta a portare a casa almeno una vittoria. Due sfide che si preannunciano elettrizzanti. Il manager Enrico Vecchi potrà contare nuovamente su Diego Luciani, che ha quasi smaltito lo stiramento che lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane. Anche Aloma è in via di guarigione dall'infortunio. Out in Gara 1 Isenia per squalifica, utilizzabile Ambrosino; rimangono invece i dubbi sulla disponibilità di Giordani che probabilmente salterà la sfida per problemi inerenti al lavoro. Al completo la rotazione dei lanciatori.

