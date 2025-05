Biennale Teatro Venezia | Il Wooster Group Inaugura con la Follia di Symphony of Rats

Il Festival di Venezia si inaugura con "Symphony of Rats" del Wooster Group, un'opera che sfida i confini tra teatro e tecnologia. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale plasma la nostra percezione della realtà , questa performance ci invita a esplorare le fragilità della mente umana. Un'esperienza immersiva che promette di rimanere impressa nella memoria collettiva. Non perderti questo viaggio nel futuro del teatro!

L'apertura del Festival di Venezia con lo spettacolo visionario della compagnia newyorkese: un viaggio tra AI, menti in frantumi e avanguardia che non smette di stupire. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

