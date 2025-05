Biennale Teatro festival si apre con Wooster Group e Castellucci

Il teatro torna a pulsare con il 53° Festival Internazionale della Biennale di Venezia, inaugurato oggi da Wooster Group e Romeo Castellucci. Sotto la direzione di Willem Dafoe, "Theater Is Body, Body Is Poetry" celebra l'attore e il suo potere espressivo, un tema che risuona forte in un'epoca in cui la presenza umana è più che mai centrale. Scopri come il corpo diventa un veicolo di poesia e rivoluzione!

Milano, 31 mag. (askanews) – Si apre oggi, sabato 31 maggio, Theater Is Body, Body Is Poetry, il 53esimo Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia diretto da Willem Dafoe, che mette al centro la presenza fisica dell’attore, attorno al quale si sono consumate le tante rivoluzioni del Novecento teatrale, ancora oggi foriero di impulsi e possibilità. Il festival entra subito nel merito con l’accostamento di due campioni del teatro sperimentale americano, il Wooster Group e Richard Foreman per Symphony of Rats, in scena in prima europea al Teatro alle Tese dell’Arsenale (ore 16.00). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

I 5 buoni motivi, culturali e persino politici, per seguire la Biennale Teatro che si apre a Venezia il 31 maggio

Scopri perché seguire la Biennale Teatro di Venezia, in programma dal 31 maggio al 15 giugno, rappresenta un’occasione imperdibile di arricchimento culturale e impegno politico.

