Biden torna in pubblico | la politica usa mai cosi divisa e aspra

Joe Biden torna a farsi sentire in un momento cruciale per la politica americana, sempre più segnata da divisioni e rancori. La sua diagnosi di cancro alla prostata non ferma il suo impegno: "Ogni generazione deve lottare". In un contesto in cui la polarizzazione è in aumento, le sue parole risuonano come un appello alla coesione. Riuscirà a trovare il dialogo in un panorama così frammentato? Il futuro della democrazia statunitense è in gioco.

Milano, 30 mag. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la politica statunitense è diventata "divisa e aspra". Si tratta del suo primo discorso pubblico dopo l'annuncio che all'ex presidente usa, 82 anni, è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata. "Ogni generazione deve lottare per preservare la democrazia", ha aggiunto Biden durante un evento del Memorial Day nel Delaware. "Amici miei, il Memorial Day riguarda qualcosa di profondo. La nostra politica è diventata così divisa e aspra. In tutti gli anni in cui ho fatto questo lavoro, non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, ma ci siamo arrivati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra

Cerca Video su questo argomento: Biden Torna Pubblico Politica Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra; Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra; Joe Biden riappare in pubblico dopo la diagnosi di tumore: è al diploma del nipote; Dazi Usa, Meloni: Ue non sta perdendo tempo, serve più comprensione, sono positiva. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Biden torna in pubblico: la politica usa mai cosi divisa e aspra

Secondo msn.com: Primo discorso dopo l'annuncio del cancro alla porostata Milano, 30 mag. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la politica statunitense è diventata "divisa e aspra" ...

Joe Biden torna in pubblico e attacca Donald Trump

cdt.ch scrive: Lo ha detto Joe Biden tornando in pubblico per la prima volta da quando ha lasciato ... «Rappresenta la prossima generazione della politica democratica. Quello che sta dicendo, direttamente o ...

Biden torna per la prima volta a parlare in pubblico: “L’amministrazione Trump ha fatto tanti danni in 100 giorni”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una telefonata con l'Alto rappresentante per la politica estera ... l’astensione alle ultime tornate elettorali ha superato ...