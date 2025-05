Bici rubate coltelli e droga controlli dei carabinieri in centro | quattro denunce

Nel cuore di Parma, i Carabinieri hanno intensificato i controlli per garantire sicurezza e legalità. Quattro denunce e operazioni contro biciclette rubate, coltelli e droga rivelano un fenomeno in crescita nelle città italiane: la necessità di un intervento costante per proteggere i cittadini. Questo impegno non è solo una risposta alle emergenze, ma un segnale chiaro che la sicurezza è una priorità collettiva. La comunità è più forte quando collabora!

Nell'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione.

Fugge in bici dai carabinieri. E li conduce a 5 chili di hashish

Durante un inseguimento in via Marco Polo, i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un uomo che, tentando di sfuggire in bici, ha condotto i militari a 5 chili di hashish e 3.

