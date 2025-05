Bicentenario della nascita di Manara Le celebrazioni nel comune di Barzanò

Domenica 15 giugno, Barzanò si trasforma in un palcoscenico per celebrare il bicentenario della nascita di Luciano Manara, l’eroe del Risorgimento. Un’opportunità unica per riscoprire la storia e il coraggio di un giovane che ha segnato il nostro passato. Non perderti l'annullo filatelico di Poste Italiane: un souvenir imperdibile per chi ama la storia e la cultura! Unisciti alla celebrazione e vivi il patriottismo che continua a ispirarci.

Giornata dedicata alla celebrazione del bicentenario della nascita di Luciano Manara, domenica 15 giugno, dalle 15 alle 20, a Barzanò, Comune che ospita la tomba dell’eroe Risorgimentale, nato il 25 marzo 1825 e morto il 30 giugno 1849 a soli 24 anni. Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni con uno speciale annullo filatelico, che sarà disponibile nella postazione allestita per l’occasione in piazza Mercato: con un timbro che riproduce un particolare del busto del patriota italiano. Sono inoltre state appositamente pubblicate da Poste Italiane, cartoline in edizione limitata a soli 1000 esemplari, che potranno essere impreziosite con la marcatura dell’annullo con il francobollo commemorativo, prevista alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicentenario della nascita di Manara. Le celebrazioni nel comune di Barzanò

