Bianca Guaccero si racconta a Verissimo, svelando il sogno di costruire una nuova vita accanto a Giovanni Pernice. La scintilla tra i due, accesa sul palco di "Ballando con le stelle", ci ricorda come l’amore possa sbocciare nei luoghi più inaspettati. In un'epoca in cui le relazioni sono sempre più al centro delle conversazioni, la loro storia ci invita a credere nel potere del destino. Un amore che danza tra sogni e realtà!

(Adnkronos) – "Il destino ci ha messi sulla stessa via", così Bianca Guaccero ospite a Verissimo ha parlato di Giovanni Pernice, il compagno che ha conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. L'intervista a Silvia Toffanin è stata mandata in onda oggi, sabato 31 maggio, ma è stata rilasciata lo scorso marzo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vacanza d’amore ai Caraibi: “Amami in ogni dove”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vivono una romantica vacanza ai Caraibi, testimoniando la crescita del loro amore, nato durante "Ballando con le stelle".

Bianca Guaccero, l'amore con Giovanni Pernice: "Vorrei costruire una nuova vita con lui"

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice matrimonio in vista? ‘Luna di miele’ alle Barbados/ “Con lui sorrido”

Giovanni Pernice, fidanzato di Bianca Guaccero/ “Colpo di fulmine”. Ora il sogno convivenza e figli

