Sam Beukema, il difensore del Bologna, svela i segreti del suo apprendistato calcistico. Allenato da due grandi tecnici, Thiago Motta e Vincenzo Italiano, ha appreso l’arte di difendere con eleganza e visione di gioco. Mentre Motta lo ha guidato nel gioco con la palla, Italiano ha affinato il suo posizionamento senza di essa. Un duetto formativo che rispecchia il trend del calcio moderno: strategia e lettura del gioco sono chiave per il successo!

Sport Week intervista il difensore del Bologna Sam Beukema allenato prima da Thiago Motta e poi da Italiano «Tutti e due mi hanno insegnato qualcosa. Cose diverse tra loro. Mister Motta soprattutto a come e dove muovermi quando abbiamo la palla. Mister Italiano si è concentrato invece sui movimenti e sulle posizioni nel gioco senza palla, perché quasi ogni partita difendiamo uomo su uomo, quindi se vuoi giocare in questo modo un difensore deve per forza essere bravo nell’anticipo». Cosa è cambiato da Thiago a Italiano? Hai detto: Motta è un genio. «Lui gioca in un modo diverso rispetto a tutti gli altri allenatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema: «Motta mi ha insegnato dove e come muovermi, Italiano a difendere come un difensore italiano»

