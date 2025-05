Bertelli diventa cavaliere del lavoro | chi sono i 25 imprenditori nominati da Mattarella

Patrizio Bertelli, l’aretino fondatore di Prada, è tra i 25 imprenditori insigniti dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento che celebra l'eccellenza imprenditoriale italiana e la capacità di innovare in un contesto globale sempre più competitivo. In un'epoca in cui il Made in Italy cerca di affermarsi nel mondo, la visibilità di figure come Bertelli diventa fondamentale per ispirare le nuove generazioni. Scopri chi sono gli altri protagonisti di questa storia

C'è anche l'aretino Patrizio Bertelli tra i 25 imprenditori italiani nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cavalieri del lavoro. L'onorificenza, istituita nel 1901, viene conferita ogni anno in occasione della festa della Repubblica a industriali italiani che si sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Bertelli diventa cavaliere del lavoro: chi sono i 25 imprenditori nominati da Mattarella

Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro: ci sono anche Bertelli e Descalzi

Il Presidente Mattarella ha appena onorato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figure emblematiche come Bertelli e Descalzi.

Cerca Video su questo argomento: Bertelli Diventa Cavaliere Lavoro Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo nominati cavalieri del lavoro da Mattarella; Due Cavalieri del mare e dell’impresa: Bertelli e Ferragamo insigniti dal Presidente Mattarella. 🔗Cosa riportano altre fonti

Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo nominati cavalieri del lavoro da Mattarella

corrierefiorentino.corriere.it scrive: Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale ha nominato 25 cavalieri del lavoro: tra loro anche due toscani ...

Nuovi cavalieri del lavoro, in Toscana sono Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo

Come scrive ansa.it: Sono due gli imprenditori toscani nominati oggi cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Patrizio Bertelli, per il suo impegno alla guida del gruppo del ...

Nuovi cavalieri lavoro, in Toscana sono Bertelli e Ferragamo

Come scrive informazione.it: – Sono due gli imprenditori toscani nominati oggi cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Patrizio Bertelli, per il suo impegno alla guida del gruppo del l ...