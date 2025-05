Bernini al Festival del lavoro | 11 mld per rientro ricercatori e riforma università

Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, ha annunciato un investimento di 11 miliardi per il rientro di ricercatori e la riforma universitaria. Durante il Festival del Lavoro a Genova, ha sottolineato l’urgenza di creare spazi stimolanti che valorizzino il capitale umano italiano. In un contesto globale in cui la fuga di cervelli è una realtà allarmante, questa iniziativa rappresenta una svolta cruciale per il futuro della nostra ricerca. Non perdere l’occasione di

Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, ha dichiarato in un'intervista video, durante il Festival del lavoro ai Magazzini del Cotone a Genova, l'importanza di incentivare il rientro di ricercatori e professionisti in Italia. La sua visione si fonda sulla necessità di creare ambienti accoglienti che valorizzino il capitale umano e gli investimenti infrastrutturali.

