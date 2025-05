Beppe Marotta | La sconfitta in finale di Champions non cambia il futuro di Inzaghi

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, non si lascia abbattere dalla sconfitta in finale di Champions. "È stata una serata negativa", ammette, ma sottolinea come questa non intacchi il valore della stagione. In un calcio sempre più imprevedibile, la fiducia in Inzaghi resta solida: un segnale chiaro che la dirigenza guarda oltre l'immediato, puntando su continuità e crescita. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e costruire un futuro vincente?

"E' stata una serata negativa dove l'avversario ci ha surclassati in tutto, ma questo non deve inficiare la nostra stagione". Il presidente dell' Inter Beppe Marotta definisce così, a Sky, la sconfitta in finale di Champions dei nerazzurri. Poi Marotta affronta il tema sul futuro dell'allenatore Inzaghi: "nessun cambio di valutazione, avevamo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana. Lui ha un anno ancora di contratto, ci incontreremo ma è indipendente dalla serata. Non cambia nulla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Beppe Marotta: "La sconfitta in finale di Champions non cambia il futuro di Inzaghi"

