Benitez a Sky | Psg Inter? I nerazzurri possono vincere in questo modo ma è davvero difficile fare…

Rafa Benitez, ex allenatore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni a Sky Sport in vista della finale di Champions League contro il PSG. Secondo lui, i nerazzurri hanno le carte in regola per vincere, ma il cammino è tutt'altro che facile. Questo scontro non è solo una partita, ma un capitolo cruciale in una stagione che segna il ritorno del calcio italiano ai vertici europei. Chi avrà la meglio? La tensione cresce!

Rafa Benitez ha parlato a Sky Sport verso Psg Inter, ecco le dichiarazioni dell'ex allenatore sulla finale di Champions League di questa sera. Rafa Benitez a Sky Sport prima della finale di Champions League. Così parla l'ex allenatore con un passaggio in nerazzurro nel lontano 2010, vediamo qui riportato un estratto del suo pensiero ai microfoni dell'emittente prima di Psg Inter: BENITEZ PRIMA DI PSG INTER – «La gente chiede un pronostico, ma è davvero difficile farlo. Se l'Inter ha recuperato un po' alla fine del campionato credo che sia una squadra difficile per il Psg tatticamente. Il Psg ha giocato bene, ha la freschezza, i giocatori che sono veloci e con abilità.

Napoli o Inter, chi vincerà lo scudetto? Il parere di Sacchi, Capello, Benitez, Bergomi, Cannavaro, Prandelli, Materazzi, Mauro, Altobelli e Donadoni

Il duello per lo scudetto infiamma il calcio italiano, con Napoli e Inter pronte a contendersi il titolo.

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta: le scelte di Inzaghi e Luis Enrique, le formazioni ufficiali

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e arbitro. La finale di Champions League

