Benicio del Toro Ritorna nel MCU? Il Collezionista Potrebbe Tornare in Avengers!

Benicio del Toro è pronto a sorprendere i fan del Marvel Cinematic Universe! Dopo la "falsa" morte in Infinity War, il misterioso Collezionista potrebbe tornare in azione negli Avengers. L’attore ha lasciato intendere che il suo personaggio non è mai stato davvero fuori gioco, alimentando la curiosità dei fan. In un’epoca in cui le storie si intrecciano come mai prima d'ora, la sua resurrezione potrebbe svelare nuovi intriganti sviluppi nel multiverso Marvel!

Dopo la "falsa" morte in Infinity War, il Collezionista di Benicio del Toro potrebbe fare il suo ritorno nel MCU. Ecco cosa ha detto l'attore!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Benicio del Toro Ritorna nel MCU? Il Collezionista Potrebbe Tornare in Avengers!

Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson

Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici.

Cerca Video su questo argomento: Benicio Toro Ritorna Mcu Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benicio Del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista in Avengers: Doomsday. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Benicio del Toro è aperto a tornare nel ruolo del Collezionista per il MCU

Da cinefilos.it: Sebbene Avengers: Infinity War abbia messo in scena la morte del Collezionista (Benicio del Toro) durante l'assalto di Thanos a Ovunque, ...

Avengers: Doomsday, Benicio del Toro sul possibile ritorno del Collezionista

Scrive comingsoon.it: Benicio del Toro ha interpretato in più occasioni il Collezionista nel MCU, ma tornerà in Avengers: Doomsday? Cosa ne pensa l'attore.

Avengers: Doomsday, Benicio del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista

Segnala msn.com: Intervistato durante la promozione del suo nuovo film, l'attore premio Oscar ha commentato l'eventualità di tornare nel MCU.