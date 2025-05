Beni culturali grande attesa per la riapertura della cripta del Duomo | storia e misteri del gioiello riscoperto grazie al Fai

La riapertura della Cripta del Duomo segna il ritorno di un gioiello nascosto, avvolto in storia e mistero. Grazie al FAI, i cittadini potranno finalmente scoprire questo spazio sacro, simbolo di una cultura che affonda le radici nel passato. L’evento, coincidente con la festa della Madonna della Lettera, non è solo un momento di riscoperta, ma anche un forte richiamo alla valorizzazione dei beni culturali. Non perdere l’occasione di vivere la magia!

Grande attesa per la riapertura della Cripta del Duomo dopo gli interventi di restauro. L'evento con cerimonia di riapertura nel giorno della Madonna della Lettera restituirà alla città un luogo la cui bellezza è stata per decenni inaccessibile o sconosciuta ai cittadini. Uno spazio sacro.

