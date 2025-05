Benevento tutti in ferie | cancelli chiusi all’Imbriani ora non si può più perdere tempo

Benevento va in ferie! Con i cancelli chiusi all'Imbriani, lo staff tecnico e i calciatori del secondo gruppo si prendono una pausa meritata. Ma non è solo un momento di relax: questo “ferie-gate” segna l'inizio di una nuova fase per la squadra. Ricaricare le batterie sarà fondamentale per tornare più motivati il 22 giugno. La preparazione estiva è cruciale nel calcio moderno: chi si ferma è perduto!

Tempo di lettura: 3 minuti Il ferie-gate o come lo si voglia chiamare può essere messo per qualche giorno in archivio in casa Benevento perché da oggi anche per lo staff tecnico e i calciatori del secondo gruppo è scattato il rompete le righe. Per questi ultimi l’appuntamento è fissato per il 22 giugno quando dovranno tornare nel Sannio per riprendere gli allenamenti mentre per gli atleti del primo gruppo la data da segnare in rosso è il 9 giugno, giorno in cui termineranno le tre settimane di ferie “imposte” dalla società a 15 giallorossi che hanno generato numerose polemiche. Con una costanza fuori dal comune, questi ultimi (rimasti subito in 11 dopo il defilarsi di Tosca, Veltri, Ferrara e Borello ) si sono presentati ogni giorno in maniera puntuale davanti ai cancelli dell’Imbriani chiedendo di allenarsi, strategia probabilmente scelta in accordo con i loro legali per fare valere le loro presunte ragioni in quella che si preannuncia una battaglia legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, tutti in ferie: cancelli chiusi all’Imbriani, ora non si può più perdere tempo

Benevento, società-squadra: volano gli stracci, scontro sulle ferie

Oggi all'Antistadio Imbriani è esploso uno scontro tra la società del Benevento e i calciatori, giunti per allenarsi nonostante la notizia dell'inizio delle ferie comunicata dal club.

Cerca Video su questo argomento: Benevento Tutti Ferie Cancelli Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Benevento, tutti in ferie: la tregua prima di un nuovo scontro legale; Benevento, calciatori in ferie: sfuma la protesta; Benevento, scontro club-società a oltranza. Intanto proseguono gli allenamenti e si programma il futuro; Benevento, mister Auteri verso la conferma per la prossima stagione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Benevento, ora mirino rivolto al mercato

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Benevento, mister Auteri verso la conferma per la prossima stagione

Lo riporta ilmattino.it: L'Antistadio "Imbriani" chiude i battenti per poco più di una settimana: da ieri sono ufficialmente in ferie anche i calciatori del secondo gruppo. Mentre quelli del ...

Benevento, calciatori in ferie: sfuma la protesta

Si legge su ilmattino.it: I «dissidenti» (o almeno parte di loro) del Benevento dovrebbero essersi arresi. Secondo voci di corridoio, altri calciatori del primo gruppo potrebbero fare la medesima scelta di ...