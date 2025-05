Benevento ko indolore per l’Under17 all’Avellola | giallorossini alla Final Four per lo Scudetto

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il 3-1 rifilato al Perugia al suo domicilio nell'andata dei quarti di finale dei playoff, sconfitta indolore per l'Under 17 del Benevento con i giallorossini superati 4-3 all'Avellola dagli umbri. A staccare il biglietto per la Final Four per il titolo nazionale, però, è stata la squadra di mister Floro Flores che ora affronterà in semifinale la vincente tra Latina e Ternana. Gara subito scoppiettante sul manto sintetico dell'impianto sannita: uno-due del solito incontenibile Giugliano, doppietta intervallata dal momentaneo pareggio di Merico. Padroni di casa, poi, forse fin troppo rilassati per l'ampio margine di vantaggio dell'andata e addirittura sotto 3-2 all'intervallo complice un autogol e il tris degli umbri di Agnissan.

