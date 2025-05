Benevento celebra la Lunga Notte delle Chiese 2025

Il 6 giugno 2025, Benevento si prepara a brillare durante la decima edizione della Lunga Notte delle Chiese, un evento che fonde spiritualità e arte contemporanea. Un'iniziativa che non solo arricchisce il patrimonio culturale locale, ma si inserisce in un trend nazionale di riscoperta dei luoghi di culto come spazi di dialogo e creatività. Scopriremo insieme come queste notti magiche possano illuminare le nostre anime e accendere nuove idee!

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento partecipa alla 10ª edizione della Lunga Notte delle Chiese, il primo evento culturale in Italia che unisce riflessione spirituale e linguaggi artistici contemporanei nei luoghi di culto. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno 2025, in contemporanea con oltre 150 città italiane, sotto il segno del dialogo tra arte e fede. Quella del 2025 sarà un’edizione particolarmente significativa, poiché si inserisce all’interno del Giubileo ordinario della Chiesa Cattolica, e celebra un decennale di crescita e coinvolgimento di comunità locali, parrocchie, cori, scuole e associazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento celebra la “Lunga Notte delle Chiese 2025”

