Belluno piange Matteo Piazzetta | lo struggente saluto su Facebook del 36enne pallavolista

Belluno è in lutto per Matteo Piazzetta, un giovane pallavolista che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della sua comunità. Solo 36 anni e una battaglia contro un male incurabile che si è consumata in poche settimane. Il suo commovente saluto su Facebook ricorda quanto sia importante apprezzare ogni istante. In un'epoca in cui ci si concentra sul successo, Matteo ci insegna a valorizzare le relazioni umane. Un monito da non dimenticare.

Matteo Piazzetta non c’è più. L’ex pallavolista di Belluno, 36 anni, si è spento all’ospedale di Treviso giovedì 29 maggio, dove era ricoverato in rianimazione da alcune settimane. La scoperta di un male incurabile, avvenuta appena un mese e mezzo fa, ha lasciato poco spazio alla speranza. Il suo ultimo saluto è arrivato in un post sulla sua bacheca Facebook: una foto in montagna, con le parole che hanno spezzato il cuore a chi lo conosceva. «Ciao amici, fisicamente non sarò più tra voi, ma sarò sempre al vostro fianco. Grato per ciò che ho avuto, ciò che mi avete dato». Una vita tra sport, arte e viaggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belluno piange Matteo Piazzetta: lo struggente saluto su Facebook del 36enne pallavolista

Matteo Piazzetta muore di malattia a 35 anni. La pallavolo, l'amore per l'arte e lo strazio degli amici: «Grazie gigante». Martedì il funerale

Secondo ilgazzettino.it: BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Un male crudele e subdolo si è portato via Matteo Piazzetta. A 35 anni. Troppo presto. Troppo in fretta: per chi lo ha conosciuto, frequentato, amato, resta ...

Un’intera comunità colpita dalla tragedia, pallavolista muore a soli 36 anni: “Matteo era luce, era gentilezza”

Da nordest24.it: BELLUNO - Matteo Piazzetta, giovane pallavolista di 36 anni originario di Mel di Borgo Valbelluna, è venuto a mancare dopo una lunga e improvvisa malattia. La notizia della sua scomparsa ha profondame ...

Matteo Piazzetta morto a 36 anni per un male incurabile: l’ultimo messaggio social è straziante

Come scrive fanpage.it: L’ex giocatore di pallavolo è deceduto in ospedale dov’era ricoverato. Il ricordo commosso di amici ed ex compagni di squadra: “Matteo era luce. Lo sapevano in spogliatoio, lo sapeva chi lo incrociava ...