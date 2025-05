Belgioioso Medievale Un tuffo nella storia tra duelli dame e giullari

Scopri il fascino senza tempo di Belgioioso Medievale! Questo weekend, trasportati nel cuore del Ducato Sforzesco, dove dame, cavalieri e giullari animano le strade con duelli, danze e storie affascinanti. In un'epoca in cui la storia rivive, riscopri il valore delle tradizioni e l'importanza della cultura nel nostro presente. Un'occasione unica per tutta la famiglia, non perdere questo tuffo nel passato!

BELGIOIOSO (Pavia) Due giorni di festa per compiere un viaggio sulle ali del tempo e scoprire come vivevano i nostri antenati. Dame e cavalieri che popolavano il ducato sforzesco domani e lunedì tornano protagonisti di Belgioioso Medievale, la terza edizione di un’esperienza indimenticabile per appassionati di storia, cultura e avventura di ogni etĂ . L’iniziativa rientra nel progetto “Storia e sapori tra colline e pianura“, sostenuto dalla Regione nell’ambito del bando Lombardia Style e coinvolge cinque comuni della Bassa Pavese e dell’Oltrepò dove si intrecciano storia, cultura e enogastronomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Belgioioso Medievale. Un tuffo nella storia tra duelli, dame e giullari

