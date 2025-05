Beer Park Festival due weekend di festa birra e street food nel cuore di Montesacro

...dal 13 al 16 giugno 2025! Un'occasione imperdibile per gli amanti della birra e del buon cibo, in un'atmosfera di festa e convivialità. Con l'aumento della passione per i prodotti artigianali e locali, il Beer Park Festival diventa il palcoscenico ideale per scoprire nuove birre e gustare prelibatezze di strada. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica nel cuore di Montesacro!

Torna con grande entusiasmo la decima edizione del Beer Park Festival, ormai evento simbolo dell'estate romana dedicato alla birra artigianale e allo street food di qualità. L'organizzazione è orgogliosa di celebrare questo importante traguardo con un'edizione speciale, strutturata su due weekend consecutivi: da giovedì 5 a domenica 8 giugno 2025 e, successivamente, da giovedì 12 a domenica 15 giugno 2025, sempre nella suggestiva cornice della Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, con ingresso da Via Nomentana (altezza Via Jacopo Sannazzaro). Quest'anno, il festival raddoppia la sua proposta con ben due weekend di festa, ciascuno caratterizzato dalla presenza di 15 birrifici artigianali diversi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Beer Park Festival, due weekend di festa, birra e street food nel cuore di Montesacro

Cerca Video su questo argomento: Beer Park Festival Due Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prossimi eventi: Beer Park Festival, Panza, Festa della Birra Belga, Varese Beer Festival e altri; Beer Park Festival: doppio weekend di birra artigianale e street food nel cuore di Montesacro; Torna il Beer Park Festival a Roma; Ubeer 2025 E’ qui la capitale della birra. Il meglio della produzione artigianale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Beer Park Festival: doppio weekend di birra artigianale e street food nel cuore di Montesacro

Scrive msn.com: Roma Festeggia la Decima Edizione del Beer Park Festival: Doppio Weekend di Birra Artigianale e Street Food nel Cuore di Montesacro Roma – Torna con grande entusiasmo la decima edizione ...