Valeria Marini torna sotto i riflettori come guest star nelle puntate girate tra Capri e Napoli di "Beautiful". Un evento imperdibile che segna il ritorno di Ridge e Brooke, accendendo la speranza di una riaccensione della loro storica passione. In un'epoca in cui le soap opera si mescolano con scenari mozzafiato, questo crossover di celebrity e romanticismo promette colpi di scena da non perdere! Una storia d'amore che continua a far sognare.

Valeria Marini guest star delle "puntate campane" di Beautiful. Ecco cosa sta succedendo a Napoli e Capri, set dei nuovi episodi della Soap Opera Americana, in cui Ridge e Brooke potrebbero tornare insieme!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful: Valeria Marini guest star delle puntate girate a Capri. Assisterà al ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke?

