Beautiful streaming replica puntata 31 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 31 maggio, torna l'emozionante intreccio di "Beautiful". Ridge solleva interrogativi intriganti sul futuro di Zende all'interno dell'azienda, mentre le dinamiche familiari si fanno sempre più complesse. In un'epoca in cui il mondo della moda e del business vive continue evoluzioni, le scelte dei protagonisti possono riflettere sfide reali che affrontiamo tutti. Non perdere l'occasione di rivedere l'episodio esclusivo su Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – sabato 31 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge sostiene che il comportamento di Zende sia dovuto al fatto che il suo ruolo nell'azienda venga ridimensionato ora che Eric ha scelto di avere un altro stilista al suo fianco.

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Se ti sei perso l'ultima puntata di Beautiful andata in onda il 21 gennaio, niente paura! Ti spieghiamo come e dove vedere in streaming la replica di questa appassionante soap americana, che da oltre 25 anni intrattiene il pubblico di Canale 5.

