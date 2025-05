Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini| VIDEO

Capri si prepara a brillare sotto i riflettori di "Beautiful"! Le riprese delle nuove scene, che arriveranno sul piccolo schermo nel 2026, vedranno la partecipazione di volti noti come Valeria Marini e Ginevra Lamborghini. Questo evento non solo porta un pizzico di glamour all'isola, ma segna anche un rinnovato interesse per le produzioni italiane. Chi sarà il prossimo a conquistare il cuore dei fan? Non perdere i dettagli!

Il set di Beautiful è sbarcato a Capri: oggi sono iniziate le riprese delle scene che il pubblico vedrà nel 2026. Tanti attori italiani avranno una piccola parte: Valeria Marini, Luca Calvani, Ginevra Lamborghini. L'articolo Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese e c’è anche Valeria Marini| VIDEO

La soap Beautiful sbarca a Napoli: quando iniziano le riprese e come partecipare all’evento per incontrare il cast

"Beautiful", la celebre soap opera di Canale 5, arriva a Napoli e Capri! Le riprese inizieranno a breve, portando con sé quattro storici protagonisti: Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner.

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Sbarca Capri Nuove Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

“Beautiful” sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla…; Beautiful in Italia, dove sarà girato: tutte le nuove location; Valeria Marini Sbarca a Beautiful: Riprese a Napoli e Capri Fanno Sognare i Fan; Beautiful sbarca a Capri per le nuove riprese| VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Beautiful" sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla

Riporta informazione.it: La celebre soap opera “Beautiful” sceglie Napoli e Capri come nuova ambientazione per le prossime storie. Alla guida creativa il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell. I tre storici p ...

“Beautiful” sbarca a Capri e a Napoli per le nuove riprese: fan impazziti tra autografi e urla – IL VIDEO

Secondo ilfattoquotidiano.it: La celebre soap opera “Beautiful” sceglie Napoli e Capri come nuova ambientazione per le prossime storie. Alla guida creativa il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell. I tre storici p ...

Beautiful: Valeria Marini guest star delle puntate girate a Capri. Assisterà al ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke?

comingsoon.it scrive: Valeria Marini guest star delle "puntate campane" di Beautiful. Ecco cosa sta succedendo a Napoli e Capri, set dei nuovi episodi della Soap Opera Americana, in cui Ridge e Brooke potrebbero tornare in ...