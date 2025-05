Beautiful a Napoli Katherine Kelly Lang Brooke | Mi piacerebbe avere Pierfrancesco Favino nella soap

Il cast di "Beautiful" è sbarcato a Napoli, portando un tocco di glamour alla città partenopea. Katherine Kelly Lang ha espresso il desiderio di avere Pierfrancesco Favino nella soap: un accostamento che potrebbe dare vita a una trama indimenticabile. Con l’Italia sempre più protagonista nel panorama televisivo internazionale, come reagirà il pubblico a questo mix esplosivo di talenti? Restate sintonizzati per scoprire le sorprese in arrivo!

Il cast di Beautiful si trova a Napoli per girare i nuovi episodi di Beautiful. La soap opera di successo è arrivata in Italia e gli attori protagonisti, ai microfoni di Fanpage.it, hanato il loro arrivo. Jack Wagner torna nella serie dopo anni: "Nick Marone vuole riconquistare Brooke". Katherine Kelly Lang ha raccontato: "Mi piacerebbe vedere nel cast Favino e Calvani". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Beautiful a Napoli, Katherine Kelly Lang (Brooke): “Mi piacerebbe avere Pierfrancesco Favino nella soap”

Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti

"Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti.

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Napoli Katherine Kelly Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Le star di Beautiful arrivano a Napoli: Siamo pazzi della città| VIDEO e FOTO; 'Beautiful' torna in Italia. Ecco dove si svolgeranno le riprese; Beautiful torna in Italia: Brooke, Ridge, Eric e Nick girano nuove puntate a Napoli e Capri; Arriva «Beautiful», ciak tra Napoli e Capri. La star è sempre Brooke: «Un film in Italia? Mi piacerebbe farlo con i Manetti». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Beautiful a Napoli, Katherine Kelly Lang (Brooke): “Mi piacerebbe avere Pierfrancesco Favino nella soap”

Come scrive fanpage.it: Il cast di Beautiful si trova a Napoli per girare i nuovi episodi di Beautiful. La soap opera di successo è arrivata in Italia e gli attori protagonisti, ai microfoni di Fanpage.it, hanno commentato i ...

Beautiful è tornata in Italia, le riprese tra Napoli e Capri con Brooke e Ridge

Riporta gazzetta.it: Beautiful è tornata in Italia per girare alcune puntate della soap tra Napoli e Capri, Brooke, Ridge ed Eric tra i personaggi presenti ...

IL VIDEO. Beautiful a Capri, ciak tra mare e Piazzetta con Ridge, Brooke, Eric

Segnala informazione.it: Capri (Napoli), 30 mag. 'Beautiful', una delle soap opera più longeve della tv, è sbarcata in Campania, per girare alcune puntate tra Napoli e Capri che andranno poi in onda in Italia nel 2026.Nelle i ...