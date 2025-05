Beautiful a Capri e Napoli | nuove puntate con ritorno di Nick Marone e cast storico

La soap opera "Beautiful" torna con nuove emozionanti puntate ambientate tra le splendide location di Capri e Napoli. Il ritorno di Nick Marone e del cast storico promette colpi di scena e passione, in un mix perfetto tra dramma e bellezza italiana. Questo evento segna una tendenza crescente nell'intrattenimento: la valorizzazione dei luoghi iconici, che non solo catturano l'attenzione del pubblico, ma celebrano anche la nostra cultura. Siete pronti a vivere questa avventura?

Il celebre cast della soap Beautiful si è diretto a Capri per girare nuove puntate ambientate in territorio italiano. Le riprese si svolgono in due location particolarmente suggestive, Napoli e Capri, e vedono la partecipazione di numerosi attori storici della serie, segnando un importante ritorno nel Bel Paese. Riprese tra Napoli e Capri La produzione .

Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti

"Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti.

