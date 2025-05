Beach volley nove coppie azzurre ancora in corsa nel Future di Battipaglia Derby italiano con vista sui quarti tra le donne

Il Future di Battipaglia sta accendendo gli animi del beach volley italiano! Con ben nove coppie azzurre in corsa, il torneo si preannuncia esplosivo. Oggi, i riflettori saranno puntati sul derby tra le donne, un incontro che promette emozioni forti e tanta competizione. In un contesto di crescente popolaritĂ per questo sport, chi si aggiudicherĂ il pass per i quarti? Non perdere il colpo!

Il Future di Battipaglia, secondo appuntamento del circuito internazionale in Italia dopo Cervia, entra nel vivo con nove coppie italiane ancora in corsa. Nel tabellone maschile, RossiViscovich, AlfieriRanghieri e AndreattaBenzi si giocano oggi l’accesso diretto ai quarti nelle finali dei gironi, mentre MarchettoKrumins e CecchiniUlisse si sfidano in un derby per strappare un posto agli ottavi. Nel femminile, tre coppie azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta: AnnibaliniFranzoni e DittaFezzi agli ottavi, le seconde nel derby contro SestiniMancinelli. Si è chiusa la fase a gironi del torneo femminile con tre coppie italiane qualificate agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, nove coppie azzurre ancora in corsa nel Future di Battipaglia. Derby italiano con vista sui quarti tra le donne

Cerca Video su questo argomento: Beach Volley Nove Coppie Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il BVS invade Bibione per le finali dei Campionati italiani per societĂ di beach volley; Beach volley, nove coppie azzurre ancora in corsa nel Future di Battipaglia. Derby italiano con vista sui quarti tra le donne; Doppia coppia azzurra qualificata al main draw nel Future di Battipaglia! Domani in campo tutte le coppie italiane. 🔗Cosa riportano altre fonti

Beach volley, nove coppie azzurre ancora in corsa nel Future di Battipaglia. Derby italiano con vista sui quarti tra le donne

Segnala oasport.it: Il Future di Battipaglia, secondo appuntamento del circuito internazionale in Italia dopo Cervia, entra nel vivo con nove coppie italiane ancora in corsa.

Beach volley, tra ritiri e nuove coppie: l’Italia cambia volto

Si legge su sportface.it: L’Italia del beach volley scalda i motori in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e le novità non mancano. Inevitabile cambiare le carte in tavola (o meglio, le coppie sulla sabbia) dopo gli ...

Beach Volley 2025: Al via il Campionato Italiano con Nove Tappe e Nuove Coppie Azzurre

Come scrive sport.quotidiano.net: La nuova stagione del beach volley è pronta a decollare. A partire dal Campionato Italiano Assoluto 2025, nove tappe in tutta Italia dal 13 ... Decise, poi, anche le coppie femminili azzurre che ...