A Battipaglia, la lotta contro il furto si fa serrata. Recentemente, un uomo è stato arrestato per aver rubato cosmetici da un negozio, un gesto che si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sicurezza nei negozi. I Carabinieri del Nor hanno dimostrato prontezza nel fermare il ladro, evidenziando quanto sia cruciale proteggere le piccole imprese. Un caso che sottolinea l’importanza della vigilanza collettiva!

Carabinieri del Nor in azione, il 29 maggio, a Battipaglia: i militari hanno tratto in arresto H. E. N. indagato per "furto aggravato". Lo straniero, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, sarebbe stato trovato in possesso di prodotti cosmetici rubati poco prima da un'attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia: ruba cosmetici in un negozio, acciuffato ed arrestato poco dopo

Pontecagnano: sorpreso mentre ruba cosmetici in un negozio. Arrestato un marocchino

Da ondanews.it: Sorpreso dai Carabinieri mentre ruba in un negozio di detersivi e cosmetici. È quanto avvenuto a Pontecagnano Faiano dove i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, ag ...

Battipaglia, furto in un negozio: rubata la borsa di una commerciante

msn.com scrive: Ladro in azione in negozio a Battipaglia. Il malvivente ieri sera è entrato in una merceria, in via Olevano, in pieno centro ed ha rubato la borsa della commerciante contenente denaro ...

Ruba cosmetici in un negozio e picchia la titolare, arrestata 40enne

Riporta informazione.it: I poliziotti hanno rilevato dal racconto dei presenti che una donna a loro conosciuta per i suoi piccoli precedenti penali dopo essere stata scoperta con alcuni cosmetici prelevati furtivamente ...