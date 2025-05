Battere giovanni in pokémon go | guida 2025

Giugno 2025 è il mese perfetto per i fan di Pokémon GO: Giovanni torna con una sfida rinnovata! I trainer più esperti saranno messi alla prova da un lineup aggiornato, ricco di sorprese e nuove opportunità di cattura. Preparati a mettere alla prova le tue strategie e a scoprire come battere il boss del Team GO Rocket. È il momento ideale per dimostrare chi comanda nel mondo dei Pokémon, non lasciartelo sfuggire!

Il mese di giugno 2025 presenta una sfida rinnovata per i giocatori di Pokémon GO, con il ritorno della squadra di Team GO Rocket. In particolare, il boss Giovanni si prepara a mettere alla prova anche i trainer più esperti, offrendo un lineup aggiornato e nuove opportunità di cattura. Questo articolo analizza nel dettaglio la composizione del suo team, le strategie vincenti e i premi previsti per chi riuscirà a sconfiggerlo. la formazione e le contromisure contro giovanni (giugno 2025). tipologie chiave: lotta e terra. Rispetto alle precedenti versioni, il team di Giovanni ha subito poche variazioni, mantenendo invariati alcuni dei suoi Pokémon più temuti.

Come battere giovanni in pokémon go consigli e strategie

Scopri come sconfiggere Giovanni in Pokémon GO a maggio 2025 con semplici consigli e strategie. La sua sfida, più difficile che mai, prevede una squadra rinnovata e il raro Pokémon Shadow Dialga come ricompensa.