Basket Unieuro pensa a Gara 4 | Dovremo scendere in campo con la stessa energia delle altre partite

L'Unieuro Forlì è pronta a scendere in campo per gara 4, carica dopo la vittoria in gara 3! Coach Antimo Martino e il play Riccardo Tavernelli insistono sull'importanza dell'energia. Con la finale di Cantù in vista, ogni partita diventa cruciale. In un clima di grande attesa, i tifosi possono sognare l'impresa: riportare la serie a Rimini potrebbe essere il colpo decisivo. La tensione è palpabile, non mancare!

Dopo la buona vittoria in gara 3, l'Unieuro Forlì si prepara per affrontare gara 4, nel tentativo di riportare poi la serie a Rimini per la gara decisiva che definirebbe l'avversaria di Cantù in finale. Introducono gara 4 coach Antimo Martino ed il play Riccardo Tavernelli. Il coach Antimo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Basket, Unieuro pensa a Gara 4: "Dovremo scendere in campo con la stessa energia delle altre partite"

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio

La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

Basket, Unieuro pensa a Gara 4: "Dovremo scendere in campo con la stessa energia delle altre partite"

Da forlitoday.it: Dopo la buona vittoria in gara 3, l'Unieuro Forlì si prepara per affrontare gara 4, nel tentativo di riportare poi la serie a Rimini per la gara decisiva che definirebbe l'avversaria di Cantù in ...

In un Palafiera blindato l'Unieuro allunga la serie: Rivierabanca ko nell'ultimo quarto, si va a gara4

riminitoday.it scrive: La Rivierabanca Rimini non riesce a chiudere la serie sul 3-0, al palaFiera vince l'Unieuro e si renderà necessaria gara4. Appuntamento domenica, ancora in un palasport a porte chiuse ...

Gara-3, Unieuro Forlì-RivieraBanca Basket Rimini: 87-78. La serie è ora sul 2-1

Segnala newsrimini.it: La serie di semifinale playoff di A2 tra Unieuro e RivieraBanca Rimini si trasferisce a Forlì: alla Unieuro Arena, davanti a delle tribune deserte dopo l'obbligo di giocare questa gara-3 ed eventuale ...