Basket serie A | un monumentale Shengelia regala gara 1 delle semifinali alla Virtus

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica gara 1 delle semifinali di Serie A, grazie a un monumentale Toko Shengelia, che dimostra di essere il vero protagonista di questa stagione. Con soli due punti di vantaggio sull'EA7 Milano, la squadra bolognese si conferma maestra nei finali tesi, un trend che affascina gli appassionati di basket. La tensione cresce: sarà il preludio a una serie elettrizzante? Non perdere l'emozione del prossimo match!

Bologna, 31 maggio 2025 – La Virtus Segafredo Bologna si conferma squadra pressoché infallibile nei finali punto a punto e si prende gara 1 delle semifinali scudetto piegando 68-67 l’EA7 Emporio Armani Milano. Una vittoria su cui c’è il graffio di Toko Shengelia che, dopo aver messo la sua firma su gara 5 dei quarti contro Venezia, si è ripetuto questa sera segnando nell’ultimo minuto quattro punti pesantissimi, che hanno cancellato il +3 di Milano. Il punto esclamativo su una prestazione personale da 18 punti (top scorer del match) e su una gara combattutissima nonostante le basse percentuali al tiro da fuori (18% per Bologna e 27% per Milano), nella quale Bologna ha saputo fare la differenza con la difesa e il lavoro a rimbalzo (40-27 il computo delle carambole sotto i tabelloni con ben 15 rimbalzi d’attacco catturati da Pajola e compagni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, serie A: un monumentale Shengelia regala gara 1 delle semifinali alla Virtus

Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte batte Trieste per 11-7 in gara-1 delle semifinali

Inizia con una vittoria convincente la semifinale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte supera Trieste 11-7 in gara-1.

