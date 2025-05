Basket playoff serie B | Pielle eliminata in semifinale coach Turchetto | Un peccato non aver giocato al PalaMacchia

Si chiude un'altra stagione da sogno per la Pielle Livorno, eliminata in semifinale playoff con un netto 61-82 contro Ruvo di Puglia. Coach Turchetto esprime il suo rammarico per non aver giocato al Palamacchia, un luogo che avrebbe potuto fare la differenza. Questo risultato non è solo una sconfitta, ma un passo verso una crescita promettente: l'energia del tifo e la forza del gruppo possono rilanciare la squadra nel prossimo anno!

Finisce con un netto 61-82 in gara-3 contro Ruvo di Puglia la stagione della Pielle Livorno, per il secondo anno consecutivo eliminata in semifinale playoff. Al termine della partita coach Andrea Turchetto ha raccontato le difficoltĂ di questa serie: "L'unico rammarico - ha detto - è non aver.

Basket playoff serie B | Pielle Livorno-San Vendemiano si giocherà al PalaTenda di Piombino

La Toscana Legno Pielle Livorno è pronta a dare il massimo nei playoff di Serie B, con Gara 3 e l'eventuale Gara 4 contro San Vendemiano che si svolgeranno al PalaTenda di Piombino.

