Basket la Virtus si prende il primo atto contro l’Olimpia Shengelia fa impazzire Bologna nel finale

La Virtus Bologna conquista il primo atto della semifinale contro l'Olimpia Milano, con Tornike Shengelia protagonista assoluto. Un finale al cardiopalma che riaccende la passione per il basket italiano, in un momento in cui le emozioni sportive uniscono tifosi e città. L'1-0 è solo l'inizio: la serie promette spettacolo. Lunedì si torna in campo, e ogni punto potrebbe fare la differenza. Chi avrà la meglio? Non perdere il prossimo capitolo!

Il primo atto è della Virtus Bologna. Proprio come contro Venezia, ci pensa ancora una volta Tornike Shengelia a regalare il successo alla squadra di Ivanovic nella gara-1 della semifinale contro Milano. Finisce 68-67, ma Milano può recriminare per lo 02 dalla lunetta di LeDay poco prima del canestro del georgiano. Lunedì ci sarà gara-2 e sarà una sfida già decisiva, con la Virtus che sogna il 2-0 e con l'Olimpia spalle al muro. Shengelia è ovviamente l'eroe della serata per Bologna, con 18 punti in venti minuti di utilizzo. Importantissimo, però, anche il contributo da parte di Nikola Akele e Mouhamet Diouf, entrambi con 10 punti a referto.

La Virtus soffre contro Trapani, vince ed è regina

Bologna, 11 maggio 2025 – La Virtus conquista un'epica vittoria contro Trapani nella Segafredo Arena, trionfando dopo un emozionante supplementare.

