Basket femminile l’Italia vince la prima amichevole Battuta la Grecia domani sfida con la Spagna

L'Italia del basket femminile festeggia una vittoria convincente contro la Grecia, battuta 65-52. Questo risultato non è solo un punto di partenza, ma un chiaro segnale di forza e unità in vista degli Europei. Domani si alza l'asticella con la sfida contro la Spagna, un confronto che promette emozioni forti. Le azzurre sono pronte a dimostrare che il talento e la determinazione possono portare lontano. Rimanete sintonizzati!

Arriva la prima vittoria per l’Italia nelle amichevoli di preparazione agli Europei di basket femminile. Le azzurre hanno sconfitto ad Inca (Baleari) la Grecia con il punteggio di 65-52 al termine di un’ottima prestazione da parte dell’Italia. Domani si replica con le padrone di casa della Spagna, che aveva vinto la partita inaugurale di questo triangolare contro la Grecia per 64-40 La migliore delle azzurre è stata Laura Spreafico con 13 punti, ma in doppia cifra hanno chiuso anche Lorela Cubaj (12 punti) e Stefania Trimboli (10), al suo massimo in maglia azzurra. Alla Grecia non sono bastati i 17 di Fasoula. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia vince la prima amichevole. Battuta la Grecia, domani sfida con la Spagna

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio

La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

Basket femminile, Italia convincente contro la Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025

Come scrive oasport.it: L’Italbasket femminile vince e convince nelle Qualificazioni ... cancellare il ko rimediato a novembre in Grecia. Ora per l’Italia l‘ultima partita del girone domenica 9 febbraio alle ...

Coppa Italia di A2 basket femminile. Vince San Giovanni in Valdarno. Eliminata l’Halley Thunder

sport.quotidiano.net scrive: All. Sorgentone. Arbitri: Spinelli e Toffali. Parziali: 16-9, 37-20 (21-11), 52-33 (15-13), 66-42 (14-9). Alla Final eight di Coppa Italia la Halley Thunder esce subito di scena, perdendo nei quarti ...