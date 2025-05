Baskers ecco il calendario ufficiale degli spareggi promozione Conference Centro serie C

È ufficiale: il PalaSojourner di Rieti si prepara a diventare il palcoscenico di emozioni indimenticabili! Sabato 7 giugno, i Baskérs Forlimpopoli scenderanno in campo per gli spareggi promozione della Conference Centro di Serie C. In un clima di competizione avvincente, il team cercherà di scrivere la propria storia, nel contesto di un basket italiano sempre più ricco di talento e passione. Non perdere l'occasione di vivere questa sfida!

L’ufficio gare Fip Lazio ha diramato il calendario ufficiale degli spareggi promozione Conference Centro serie C. Teatro dell’evento il glorioso PalaSojourner di Rieti (impianto da 3000 posti), i Baskérs Forlimpopoli scenderanno in campo sabato 7 giugno alle ore 19 sfidando la vincente del girone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Baskers, ecco il calendario ufficiale degli spareggi promozione Conference Centro serie C

