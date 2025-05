Base segreta nel mirino È guerra cognitiva Caos sul video nelle mani della Cina

In un'era di guerra cognitiva, un video controverso sulla base militare taiwanese ha acceso i riflettori sulla manipolazione delle informazioni. Mentre la Cina cerca di influenzare l'opinione pubblica globale, Taipei avverte: "Non tutto ciò che vedete è reale". Questo scenario mette in luce l'importanza della verità nell'informazione e il potere di immagini ingannevoli. Chiunque può diventare vittima di questo caos visivo. Rimanete vigili!

La clip mostra riprese aeree accompagnate da un'analisi dettagliata di una struttura militare chiave di Taiwan. Taipei: "Guerra cognitiva, immagini non reali".

