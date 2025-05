Baronissi punta sul verde | in arrivo nuovi Aceri Ricci per ridurre CO? e polveri sottili

Baronissi si prepara a rifiorire! Con l'arrivo di nuovi aceri ricci, la Giunta Comunale mira a combattere CO e polveri sottili, promuovendo un ambiente più sano. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle politiche locali, questo intervento segna un passo importante verso un futuro verde. Scopri come questa iniziativa non solo abbellirà il paesaggio, ma contribuirà concretamente alla salute della comunità!

Un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute pubblica prende forma a Baronissi. La Giunta Comunale, guidata dalla sindaca Anna Petta, ha approvato all’unanimità la proposta del Comitato “Ambiente e Salute Valle dell’Irno” per la piantumazione di Aceri Ricci in diverse aree strategiche del territorio. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: contribuire alla riduzione dell’anidride carbonica (CO?) e delle polveri sottili (PM10), due tra i principali agenti inquinanti dell’aria.Il progetto si inserisce in una più ampia visione di sostenibilità urbana, benessere dei cittadini e valorizzazione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi punta sul verde: in arrivo nuovi Aceri Ricci per ridurre CO? e polveri sottili

Baronissi, la Sindaca Petta: “Più alberi per una città più sana, investiamo nel verde per proteggere l’ambiente e la salute”

A Baronissi, la sindaca Petta lancia un ambizioso progetto: più alberi per un futuro sostenibile! Con una delibera unanime, si avvia la piantumazione di nuovi alberi, un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

Cerca Video su questo argomento: Baronissi Punta Verde Arrivo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Baronissi punta sul verde: in arrivo nuovi Aceri Ricci per ridurre CO2 e polveri sottili

Secondo zon.it: Un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute pubblica prende forma a Baronissi. La Giunta Comunale, guidata dalla sindaca Anna Petta, ha ...

Baronissi, in arrivo nuove alberature per una città più verde e sana

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...