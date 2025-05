Baronissi la Sindaca Petta | Più alberi per una città più sana investiamo nel verde per proteggere l’ambiente e la salute

A Baronissi, la sindaca Petta lancia un ambizioso progetto: più alberi per un futuro sostenibile! Con una delibera unanime, si avvia la piantumazione di nuovi alberi, un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Questo intervento non è solo un gesto verde, ma rappresenta un trend crescente nelle città italiane che scelgono di investire nel benessere del pianeta. Unisciti a noi nella costruzione di un domani più sano!

Tempo di lettura: 4 minuti Una città più verde, più sana e sempre più attenta al futuro. Con una delibera approvata all’unanimità, la Giunta Comunale di Baronissi dà il via libera a un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Su proposta del Comitato “Ambiente e Salute Valle dell’Irno”, sarà avviata la piantumazione di Aceri Ricci in aree strategiche della città. L’obiettivo è chiaro: contribuire in modo concreto alla riduzione dell’anidride carbonica (CO?) e delle polveri sottili (PM10), due tra gli inquinanti atmosferici più dannosi per la salute pubblica. Il progetto si inserisce in una visione più ampia di città sostenibile, che guarda al futuro puntando su qualità dell’aria, benessere urbano, tutela del verde e valorizzazione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la Sindaca Petta: “Più alberi per una città più sana, investiamo nel verde per proteggere l’ambiente e la salute”

