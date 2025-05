Bari celebra la Festa della Repubblica | commemorazione al Sacrario e cerimonia in piazza Libertà

Bari si prepara a celebrare con emozione il 2 giugno, un giorno che unisce la memoria storica e la fierezza nazionale. La commemorazione al Sacrario di Japigia apre il sipario su una giornata ricca di significato. In un’epoca in cui il senso di comunità è più importante che mai, le celebrazioni in piazza Libertà ci ricordano il valore della nostra Repubblica e dei suoi principi fondanti. Unisciti a noi per onorare il passato e guardare al futuro!

Si aprirà con la consueta commemorazione al Sacrario militare di Japigia la giornata del 2 giugno a Bari. Le celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Bari in occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana cominceranno alle ore 9.30, con gli onori ai Caduti

A Bari gli appuntamenti e celebrazioni per la Festa della Repubblica

In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, Bari si prepara a festeggiare con una serie di eventi e celebrazioni nel fine settimana.

FESTA DELLA REPUBBLICA

