Barella analizza | PSG l’ha voluta più dell’Inter! Stanchezza non è alibi

Nicolò Barella, dopo la pesante sconfitta contro il PSG in finale di Champions League, esprime il suo dispiacere per un percorso che, seppur straordinario, sembra offuscato da un risultato imprevisto. La sua determinazione a non usare la stanchezza come alibi rispecchia un trend crescente nel calcio moderno: l'importanza di affrontare le difficoltà con resilienza. È un messaggio forte per tutti i giovani calciatori: ogni sfida è un'opportunità di crescita.

Nicolò Barella ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Nicolò Barella si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter: «C’è tanto dispiacere perché l’immagine che rimane cancella un po’ il percorso che abbiamo fatto. Nel calcio, come nella vita, rimangono solo le battute finali. Ma io sono orgoglioso di quanto fatto da questa squadra, sono super felice di far parte di questo gruppo che ha spinto al massimo negli ultimi anni. Oggi occorre fare i complimenti al PSG, che è stato molto determinato e ha voluto di più questa vittoria». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella analizza: «PSG l’ha voluta più dell’Inter! Stanchezza non è alibi»

Barella l'anima e il cuore dell'Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

