Barella a Sky | Complimenti al PSG più forte in tutto! Stasera è mancato il cuore nella partita più importante

Nicolò Barella, con la schiettezza che lo contraddistingue, ha espresso la sua frustrazione dopo la finale di Champions League, sottolineando come il PSG sia stato superiore. Ma ciò che colpisce di più è l'ammissione che, in una delle sfide più cruciali, è mancato quel “cuore” che può fare la differenza. Un’analisi che si allinea a un trend crescente nel calcio moderno: la ricerca non solo della tecnica, ma anche della passione nei momenti decisivi.

Le parole del centrocampista. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, Nicolò Barella ha commentato la sconfitta pesante maturata in finale di Champions League. Queste le sue parole a Sky Sport. SULLA FINALE- «Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi. C'è tanto dispiacere perché l'immagine che rimane di questa finale un po' cancella il percorso. Nel calcio, come nella vita, rimangono le battute finali, ma io sono super orgoglioso della squadra e di quello che ha messo in campo.

