Barbara d’Uso nel daytime Rai? Il direttore Mellone | Grandissima professionista ma abbiamo già i nostri

Barbara d’Urso, icona del daytime, non farà parte dei futuri palinsesti Rai. Una scelta che segna un cambio di rotta per la tivù di Stato, sempre più orientata verso nuove figure e contenuti freschi. Angelo Mellone, il direttore dell'Intrattenimento Day Time, sottolinea l’importanza di rinnovare il panorama televisivo. Questo potrebbe aprire la strada a format innovativi e talenti emergenti, rispecchiando la crescente voglia di novità da parte del pubblico.

Non sarebbe prevista la presenza di Barbara d’Urso all’interno dei palinsesti futuri del daytime dei canali Rai. A confermarlo è Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time delle reti del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Barbara d’Uso nel daytime Rai? Il direttore Mellone: “Grandissima professionista ma abbiamo già i nostri”

Barbara d’Urso, ritorno in Rai? Angelo Mellone gela Carmelita per il daytime

Barbara d'Urso, regina indiscussa della televisione italiana, potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Rai! Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime, ha confermato che la squadra è “ben definita”, lasciando spazio a fervide speculazioni.

Cerca Video su questo argomento: Barbara D Uso Daytime Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Estate in Rai, dal ritorno di Pino Insegno all'arrivo di Marzullo su Rai1: tutte le novità del daytime; Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: il 6 giugno l'ultima puntata. Futuro su Rete 4? Ecco chi potrebbe sostituir; Myrta Merlino, smascherata la sua grande contraddizione: cosa ha fatto con Al Bano a Pomeriggio 5; “Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5”: spunta il nome bomba del conduttore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barbara d’Uso nel daytime Rai? Il direttore Mellone: “Grandissima professionista ma abbiamo già i nostri”

Secondo fanpage.it: Non sarebbe prevista la presenza di Barbara d’Urso all’interno dei palinsesti futuri del daytime dei canali Rai ...

Matano e Balivo blindati, la Rai prende posizione su Barbara D’Urso: il commento (gelido) di Mellone

Da libero.it: Angelo Mellone ha escluso a Tv Talk l'arrivo in Rai della conduttrice: "Per ora siamo al completo". La scelta dettata dagli ottimi ascolti di Balivo e Matano.

Barbara d’Urso non avrà spazio nel day time della Rai: le dichiarazioni di Angelo Mellone

Come scrive ecodelcinema.com: Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento day time della Rai, conferma che Barbara d'Urso non sarà nel palinsesto della prossima stagione, pur esprimendo apprezzamento per la conduttri ...