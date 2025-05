Barbara d’Urso ritorno in Rai? Angelo Mellone gela Carmelita per il daytime

Barbara d'Urso, regina indiscussa della televisione italiana, potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Rai! Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime, ha confermato che la squadra è “ben definita”, lasciando spazio a fervide speculazioni. Questo riaccende il dibattito su quanto i volti storici della TV influenzino le scelte editoriali e il pubblico. La curiosità cresce: sarà davvero un ritorno o solo una chimera?

Il direttore dell'intrattenimento daytime Rai: 'Squadra ben definita'. Barbara d'Urso potrebbe davvero tornare in Rai? La voce circola da mesi e, per la prima volta, è arrivata una risposta diretta dal vertice dell'intrattenimento Rai. A parlare è Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time. «Non ho letto l' intervista recente di Barbara d'Urso » (A '7 Corriere di venerdì 30 maggio'), ha detto Mellone. «Ma posso dire che è una grande professionista. Ci sono i nostri. Detto questo, al momento la Rai ha una squadra ben definita per il daytime. Mai dire mai, ma per ora si va avanti così».

