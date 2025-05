Barbara D’Urso in RAI? La risposta di Angelo Mellone chiarisce i dubbi a TV Talk

Barbara D'Urso potrebbe tornare in RAI? Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Day Time di Rai Uno, ha dissipato i dubbi: per ora non ci sono piani definitivi. Tuttavia, l'orizzonte non è completamente chiuso. Questo scenario si inserisce in un contesto televisivo in continua evoluzione, dove le icone del passato tornano a rinnovarsi. Gli appassionati di gossip e reality saranno sicuramente curiosi di vedere come si svilupperà questa vicenda!

Secondo le parole del direttore dell'intrattenimento Day Time di Rai Uno, al momento, non sarebbe previsto un ritorno in TV della conduttrice sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico, ma la possibilità non sarebbe del tutto esclusa per il futuro.

“Un programma su Rai 1”. Barbara D’Urso, retroscena sul ritorno in tv: chi sarebbe lo sponsor politico forte

Dopo un'assenza, Barbara D’Urso torna in tv, suscitando grande interesse e curiosità. Ma chi c’è dietro questo ritorno? Tra retroscena e supposizioni, si ipotizza uno sponsor politico di peso dietro l'evento.

Barbara d’Urso non avrà spazio nel day time della Rai: le dichiarazioni di Angelo Mellone

Barbara D’Urso, tutta la verità sull’addio a Mediaset (e sull’approdo in Rai). La conduttrice rompe il silenzio

Tv Talk, Angelo Mellone chiude a Barbara d’Urso in Rai: “Non c’è posto”

