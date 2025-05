Barbara D' Urso il dramma | quando ha lasciato il camerino

Barbara d'Urso torna a far parlare di sé, svelando il dramma della sua uscita da Pomeriggio 5. In un'intervista esclusiva al settimanale Sette, rivela le emozioni e le sfide che ha affrontato dopo un lungo silenzio. Questo episodio non è solo il racconto di una carriera, ma riflette un trend più ampio nel mondo dello spettacolo: la continua ricerca di reinvenzione in un settore in cambiamento. Un’analisi sincera che potrebbe risuonare con molti, non solo

Dopo lunghi mesi di silenzio, Barbara d’Urso ha rotto il ghiaccio con un’intervista rilasciata al settimanale Sette, tornando a far sentire la sua voce e affrontando uno degli argomenti più delicati della sua carriera: l'uscita di scena da Pomeriggio 5 e l'addio piuttosto traumatico a Mediaset, una rottura che ha lasciato il segno. “Ho dovuto occupare la mente, e il tempo. Di colpo avevo tanto tempo a disposizione", premette Carmelita La consapevolezza di non essere più al timone dello storico programma pomeridiano è arrivata a fine agosto, un momento talmente doloroso da spingerla a prendere una decisione drastica: lasciare temporaneamente il Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Barbara D'Urso, il dramma: quando ha lasciato il camerino...

Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai!

Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

