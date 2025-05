Barbara D’Urso | Avevo undici anni quando mia mamma è morta E ancora oggi ogni perdita mi riporta lì Non parlare di lei non mi ha fatto elaborare il lutto

Barbara D'Urso si apre su un dolore mai sopito: la perdita della madre a soli undici anni. Una testimonianza toccante che ci ricorda quanto sia fondamentale elaborare il lutto, piuttosto che nasconderlo. La sua storia si intreccia con un tema universale: il potere delle emozioni non affrontate. A 68 anni, D’Urso invita tutti noi a riflettere sull'importanza di condividere il nostro vissuto per poter davvero guarire.

Dalla porta chiusa della stanza della madre malata alla solitudine dopo l’addio a Mediaset: a 68 anni, la conduttrice racconta come la ferita dell’infanzia non si sia mai rimarginata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Barbara D’Urso: «Avevo undici anni quando mia mamma è morta. E, ancora oggi, ogni perdita mi riporta lì. Non parlare di lei, non mi ha fatto elaborare il lutto»

