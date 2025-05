Barbara Berlusconi sta pagando a rate villa Macherio comprata nel 2024 Dopo la Fascina anche Paolo Berlusconi acquista un pezzo del mattone di Silvio

Barbara Berlusconi sta saldando a rate la villa di Macherio, un acquisto simbolico che segna l'eredità del patriarca Silvio. Dopo Marta Fascina, anche Paolo Berlusconi si unisce alla corsa al mattone, contribuendo a rinvigorire il patrimonio di famiglia. In un periodo di crisi del settore immobiliare, questi investimenti illuminano un trend interessante: il ritorno alla sicurezza degli asset tangibili. La nostalgia del passato si trasforma in opportunità economica!

Dopo Marta Fascina e Barbara Berlusconi anche Paolo Berlusconi ha acquistato parte del patrimonio immobiliare che apparteneva a Silvio Berlusconi e che l’ Immobiliare Idra sta pian piano dismettendo dal giorno della scomparsa del fondatore del gruppo Fininvest. La fidanzata di Silvio aveva acquistato per 1,2 milioni di euro nel luglio della scorsa estate un appartamento destinato al fratello Claudio di 11 vani più garage da 49 mq e cantina a Milano 2, firmando l’atto dal notaio Arrigo Roveda di Milano che storicamente assiste le aziende e i manager del gruppo. L’atto ha seguito di qualche settimana l’acquisto dell’enorme complesso della villa di Macherio fatto da Barbara Berlusconi e che era stato ipotizzato per un controvalore di 24-25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Barbara Berlusconi sta pagando a rate villa Macherio comprata nel 2024. Dopo la Fascina anche Paolo Berlusconi acquista un pezzo del mattone di Silvio

