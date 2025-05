Baracca distrutta da un incendio a Santa Maria a Monte

Un incendio ha distrutto una baracca a Santa Maria a Monte, richiedendo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Pisa. Questo evento, seppur isolato, riflette un crescente allerta sulla sicurezza degli edifici in aree vulnerabili, dove le fiamme possono propagarsi rapidamente. Sorprendentemente, la rapidità d’azione dei soccorritori ha impedito che il rogo si espandesse ulteriormente. La sicurezza è un tema sempre più attuale: cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie?

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta ieri, 30 maggio, alle ore 18.20 in via della Fonte nel Comune di Santa Maria a Monte per l'incendio di una baracca. I pompieri hanno ha estinto le fiamme impiegando due mezzi antincendio: l'intera struttura è stata avvolta dal fuoco ed è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Baracca distrutta da un incendio a Santa Maria a Monte

